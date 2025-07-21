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В Киеве зафиксировали новые пожары на складах после ночных ударов

В Киеве загорелись склады в Дарницком и Днепровском районах после взрывов
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В Киеве после серии ночных взрывов загорелись складские помещения сразу в нескольких районах. Об этом сообщила столичная военная администрация в своем Telegram-канале.

По ее данным, возгорания зафиксированы в Дарницком и Днепровском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко незадолго до этого заявлял о пожаре в Соломенском районе, где площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

В ночь на 21 июля в Киеве воздушная тревога продолжалась около восьми часов. Местные СМИ сообщали о серии взрывов и публиковали кадры с густым дымом над городом.

Также известно, что вблизи Ивано-Франковска на западе Украины повреждены несколько объектов инфраструктуры. Взрывы прозвучали и в других регионах — в частности, в Днепропетровске и Харькове. Согласно онлайн-карте украинского Минцифры, в Харьковской области тревогу объявили в 21:18 по московскому времени, в Днепропетровской — в 22:25.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве после взрывов сработала система ПВО.

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