В Кремле раскрыли причину отмены главного парада ВМФ России

Главный парад Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге отменили из соображений безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Соображения безопасности превыше всего», — сказал представитель Кремля.

27 июля в России отмечается День ВМФ. Глава государства Владимир Путин уже поздравил матросов и офицеров с праздником и отметил, что со времен правления императора Петра I флот всегда был гордостью России. В связи с этим военные моряки заслуженно пользуются уважением и почетом у народа, подчеркнул президент.

Накануне помощник главы государства и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев дал интервью для РИА Новости и во время беседы с журналистами высоко оценил боеготовность ВМФ. Он процитировал строки знаменитого флотского марша, в которых говорится, что «морская гвардия идет уверенно, любой опасности глядит в глаза».

По словам Патрушева, российский флот способен гарантировать безопасность страны на всех направлениях и при любых обстоятельствах.

Ранее Путин рассказал о технологии, которая в будущем определит облик ВМФ России.