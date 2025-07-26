На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патрушев оценил уровень боеготовности ВМФ России

Патрушев цитатой из советского марша оценил уровень боеготовности ВМФ России
true
true
true
close
Kremlin Pool/Global Look Press

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости перед празднованием Дня Военно-морского флота (ВМФ) цитатой знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ России.

«Приведу строки знаменитого флотского марша: Морская гвардия идет уверенно, любой опасности глядит она в глаза. В боях испытана, в огне проверена. Морская гвардия – для недругов гроза», — заявил он.

По словам Патрушева, российский флот способен гарантировать безопасность страны на всех направлениях при любых обстоятельствах.

До этого он заявил, что морские стратегические силы атомных подводных лодок России способны предотвратить эскалацию конфликта с Западом.

Кроме того, Патрушев отметил, что НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз для России в морских зонах ответственности, что несет значительные риски. По его оценке, особую опасность представляют действия блока в акваториях Балтийского и Черного морей, где наблюдается рост масштабов учений и развертывание систем ПРО.

Ранее в Петербурге отменили Главный военно-морской парад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами