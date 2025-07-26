Патрушев оценил уровень боеготовности ВМФ России

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в интервью РИА Новости перед празднованием Дня Военно-морского флота (ВМФ) цитатой знаменитого советского марша о военных моряках высоко оценил боеготовность ВМФ России.

«Приведу строки знаменитого флотского марша: Морская гвардия идет уверенно, любой опасности глядит она в глаза. В боях испытана, в огне проверена. Морская гвардия – для недругов гроза», — заявил он.

По словам Патрушева, российский флот способен гарантировать безопасность страны на всех направлениях при любых обстоятельствах.

До этого он заявил, что морские стратегические силы атомных подводных лодок России способны предотвратить эскалацию конфликта с Западом.

Кроме того, Патрушев отметил, что НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз для России в морских зонах ответственности, что несет значительные риски. По его оценке, особую опасность представляют действия блока в акваториях Балтийского и Черного морей, где наблюдается рост масштабов учений и развертывание систем ПРО.

Ранее в Петербурге отменили Главный военно-морской парад.