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Силы ПВО сбили два беспилотника над Смоленской областью

Анохин: силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Смоленской областью
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MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над территорией Смоленской области . Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Глава областной администрации призвал местных жителей сохранять спокойствие, отойти от окон и не снимать работу ПВО. Он отметил, что экстренные службы приведены в готовность.

Незадолго до этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что украинские беспилотники в ночь на воскресенье пытались атаковать регион. По его информации, пострадавших в результате атаки нет, однако в результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.

В ночь на 27 июля Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны сбили 12 украинских дронов над Крымом, Ростовской и Брянской областями. По данным ведомства, в период с 21:50 мск 26 июля до 00:00 мск 27 июля восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были уничтожены над территорией Ростовской области, и еще по два — над Брянской областью и Республикой Крым.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

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