В МО сообщили о сбитых дронах над Крымом, Ростовской и Брянской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 12 украинских беспилотников над Крымом, Ростовской и Брянской областями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 21:50 мск 26 июля до 00:00 мск 27 июля восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа были уничтожены над территорией Ростовской области, и еще по два — над Брянской областью и Республикой Крым.

Вечером 26 июля Минобороны РФ сообщало, что около 15:05 мск украинские беспилотники атаковали Белгородскую и Курскую области РФ. В ведомстве рассказали, что по одному БПЛА самолетного типа было ликвидировано средствами ПВО в каждом регионе.

До этого министерство здравоохранения республики Ингушетия сообщало, что в результате падения беспилотного летательного аппарата на частный жилой дом пострадали четыре человека. Из села Нижние Ачалуки в Малгобекскую центральную районную больницу были доставлены женщина 1997 года рождения и трое детей. Состояние пострадавших оценили как стабильное и удовлетворительное. После проведения осмотра и необходимого обследования их передали под амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».