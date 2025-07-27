Украинские беспилотники попытались атаковать Волгоградскую область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что ураинские беспилотники в ночь на воскресенье пытались атаковать регион. Об этом сообщается в Telegram-канале областной администрации.

По информации властей региона, пострадавших в результате атаки нет, однако в результате падения обломков дронов было нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе.

«Специалисты оперативных и ремонтных служб, а также РЖД проводят работы на объекте по уточнению повреждений и ликвидации последствий», — сказано в сообщении, опубликованном в 0:53 мск.

Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Волгограда были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В ночь на субботу российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над регионами РФ. По данным министерства обороны страны, больше всего дронов — 24 — ликвидировали в Брянской области. Еще 12 целей сбили в Ростовской области, шесть — в Республике Крым. Над акваториями Азовского и Черного морей нейтрализовали четыре и три беспилотника соответственно. В Орловской и Тульской областях перехватили по два БПЛА, в Белгородской области — один.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.