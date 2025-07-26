Жители одного из сел в Винницкой области Украины отказались принять семью, эвакуированную из прифронтового города Красноармейска (украинское название — Покровск), расположенного на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР). Причиной отказа якобы стало большое количество домашних животных, которых семья привезла с собой, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Семье, эвакуированной из Покровска в село Добрянка Винницкой области, не давали заселиться в дом местные жители, из-за того что переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами», — говорится в статье.

По информации украинских журналистов, волонтеры оказали помощь семье в эвакуации из прифронтовой зоны, находящейся под контролем ВСУ, в Винницкую область. Вместе с семьей волонтеры вывезли и их домашних питомцев, а также других собак и кошек, оставленных другими хозяевами, которые уехали ранее.

Издание сообщает, что на новом месте эвакуированные столкнулись с негативным отношением со стороны местных жителей, которые отказались их принимать, несмотря на отсутствие каких-либо официальных оснований для отказа.

24 июля донецкая областная военная администрация, подконтрольная Киеву, издала предписание об эвакуации населения из Доброполья, а также отдельных населенных пунктов Добропольского и Криворожского районов.

Ранее стало известно об эвакуации ВСУ всех пунктов управления и офицеров из Купянска.