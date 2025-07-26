На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жители села на Украине отказались принять эвакуированных из Красноармейска

На Украине отказались принять беженцев из Красноармейска из-за домашних животных
true
true
true
close
Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

Жители одного из сел в Винницкой области Украины отказались принять семью, эвакуированную из прифронтового города Красноармейска (украинское название — Покровск), расположенного на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Донецкой народной республики (ДНР). Причиной отказа якобы стало большое количество домашних животных, которых семья привезла с собой, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Семье, эвакуированной из Покровска в село Добрянка Винницкой области, не давали заселиться в дом местные жители, из-за того что переселенцы приехали с 11 собаками и 34 котами», — говорится в статье.

По информации украинских журналистов, волонтеры оказали помощь семье в эвакуации из прифронтовой зоны, находящейся под контролем ВСУ, в Винницкую область. Вместе с семьей волонтеры вывезли и их домашних питомцев, а также других собак и кошек, оставленных другими хозяевами, которые уехали ранее.

Издание сообщает, что на новом месте эвакуированные столкнулись с негативным отношением со стороны местных жителей, которые отказались их принимать, несмотря на отсутствие каких-либо официальных оснований для отказа.

24 июля донецкая областная военная администрация, подконтрольная Киеву, издала предписание об эвакуации населения из Доброполья, а также отдельных населенных пунктов Добропольского и Криворожского районов.

Ранее стало известно об эвакуации ВСУ всех пунктов управления и офицеров из Купянска.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами