Российские солдаты взяли под контроль трассу Красноармейск — Родинское, последнюю трассу снабжения группировки ВСУ в Покровске (украинское название Красноармейска. — прим. ред.). Об этом в беседе с ТАСС заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Трасса Красноармейск — Родинское — вторая по счету, по которой шло снабжение украинской группировки в Красноармейске, и теперь она под огневым контролем», — рассказал представитель руководителя республики.

Он отметил, что теперь обе «артерии», которые вели в город, теперь простреливаются российской армией.

14 июля Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Маяк в Донецкой народной республике. Удары также были нанесены по подразделениям Вооруженных сил Украины в районах Красноармейска, Удачного, Новопавловки, Родинского, Владимировки, Муравки, Петровского, Степановки и Димитрова в ДНР, а также Новоподгородного и Филии в Днепропетровской области.

Ранее Сырский признал превосходство российской армии над ВСУ.