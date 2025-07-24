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Зеленский назвал самое сложное для ВСУ направление фронта

Зеленский назвал Красноармейское направление фронта самым сложным для ВСУ
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Bernadett Szabo/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что самым сложным для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является участок фронта рядом с Красноармейском (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Говорил сегодня с главкомом [ВСУ Александром Сырским] <...> Доклады по фронту, по нашим позициям, нашей активности. Покровск — это наше ежедневное внимание <...> самое сложное сейчас направление», — сказал украинский лидер.

15 июля российские военнослужащие взяли под контроль трассу Красноармейск — Родинское, последнюю трассу снабжения группировки ВСУ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что теперь обе «артерии», которые вели в город, простреливаются российской армией.

18 июля Сырский сообщил Зеленскому о непростой ситуации на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. По словам президента Украины, во время доклада военачальник рассказал о положении дел на Покровском и других направлениях в Донецкой народной республике.

Ранее Сырский признал превосходство российской армии над ВСУ.

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