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Стало известно о выводе командиров ВСУ из Красноармейска

Военный эксперт Гагин: ВСУ вывели большую часть командиров из Красноармейска
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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели большую часть командиров из Красноармейска (украинское название — Покровск), на подступах к которому начались бои с российской армией. Об этом в интервью ТАСС сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.

По его словам, бойцы Украины деморализованы и ищут пути, чтобы покинуть город.

До этого главком ВСУ Александр Сырский в ходе заседания ставки верховного главнокомандующего признал тяжелым положение украинских войск на пяти участках фронта. По его словам, сложное положение войск наблюдается под Красноармейском.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самым сложным для ВСУ является участок фронта рядом с Красноармейском на подконтрольной Киеву территории ДНР.

15 июля российские военнослужащие взяли под контроль трассу Красноармейск — Родинское, последнюю трассу снабжения группировки ВСУ. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что теперь обе «артерии», которые вели в город, простреливаются российской армией.

Ранее в Польше заявили о серьезном дефиците пехоты ВСУ у Красноармейска.

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