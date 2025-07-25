Российские войска активно продвигаются в районе Красноармейска (на Украине известного как Покровск), постепенно окружая город, в то время как Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезной нехваткой пехоты. Об этом сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

Согласно информации издания, бои идут на южной окраине Красноармейска и в окрестностях села Шевченко. На некоторых участках российские силы подошли к окраинам города на расстояние всего двух километров.

Отмечается, что ситуация для ВСУ является крайне сложной. Одна из бригад, защищавшая этот район, практически осталась без резервов пехоты. Кроме того, украинские бойцы допустили ошибки в оценке текущей обстановки. Под контролем ВСУ осталась лишь трасса на Павлоград, которая находится под огнем российских войск. Передвижение по этой дороге возможно только с большой долей удачи, отметили польские журналисты.

Вооруженные силы Российской Федерации одновременно осуществили прорыв в трех стратегически важных населенных пунктах, находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом информирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что российские войска усилили наступательные действия в Донецкой народной республике, а также в Харьковской и Запорожской областях.

Ранее военный эксперт заявил, что Украина готовит прорыв через российскую границу.