Взвод 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, покинувший позиции в районе населенного пункта Январское в Днепропетровской области, уничтожили авиаударом в соседнем селе Новоселовка. Об этом сообщили ТАСС представители российских силовых структур.

По их данным, дезертировавшее подразделение было поражено регулируемой авиабомбой (ФАБ) после того, как его перемещение было зафиксировано в районе Новоселовки. В результате удара взвод был ликвидирован.

Накануне советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский сообщил, что российские солдаты вытеснили бойцов ВСУ с позиций в районе села Малиевка в Днепропетровской области. Украинские формирования были выведены с занимаемых рубежей, но другие подробности о ситуации на данном участке фронта не поступали.

22 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что военнослужащие страны вошли в село Зеленый Гай на границе ДНР и Днепропетровской области.

Ранее ВС РФ поразили мост и пункты управления ВСУ в Днепропетровской области.