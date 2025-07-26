ТАСС: в Днепропетровской области уничтожили два пункта управления ВСУ и мост

Российские военнослужащие уничтожили мост и два бригадных пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Великомихайловка в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, бойцы Вооруженных сил РФ поразили цели с помощью авиационных бомб ФАБ.

«В Великомихайловке <...> уничтожили мост, <...> пункты управления 31-й и 5-й бригад ВСУ, <...> лагеря с личным составом», — подчеркнул он.

В силовых структурах уточнили, что ВС РФ в общей сложности ликвидировали 25 украинских военных. Еще 20 человек получили ранения.

25 июля советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что российские солдаты вытеснили бойцов ВСУ с позиций в районе села Малиевка в Днепропетровской области. Украинские формирования были выведены с занимаемых рубежей, но другие подробности о ситуации на данном участке фронта не поступали.

22 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что военнослужащие страны вошли в село Зеленый Гай на границе ДНР и Днепропетровской области.

Ранее в Днепропетровской области уничтожили отряд ВСУ, прошедший подготовку в Великобритании.