На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ поразили мост и пункты управления ВСУ в Днепропетровской области

ТАСС: в Днепропетровской области уничтожили два пункта управления ВСУ и мост
true
true
true
close
РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили мост и два бригадных пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Великомихайловка в Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, бойцы Вооруженных сил РФ поразили цели с помощью авиационных бомб ФАБ.

«В Великомихайловке <...> уничтожили мост, <...> пункты управления 31-й и 5-й бригад ВСУ, <...> лагеря с личным составом», — подчеркнул он.

В силовых структурах уточнили, что ВС РФ в общей сложности ликвидировали 25 украинских военных. Еще 20 человек получили ранения.

25 июля советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что российские солдаты вытеснили бойцов ВСУ с позиций в районе села Малиевка в Днепропетровской области. Украинские формирования были выведены с занимаемых рубежей, но другие подробности о ситуации на данном участке фронта не поступали.

22 июля председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что военнослужащие страны вошли в село Зеленый Гай на границе ДНР и Днепропетровской области.

Ранее в Днепропетровской области уничтожили отряд ВСУ, прошедший подготовку в Великобритании.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами