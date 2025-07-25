Российская армия вытеснила ВСУ с позиций в Днепропетровской области

Российские силы вытеснили украинских военных с позиций у села Малиевка в Днепропетровской области. Об этом сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

По его данным, подразделения Вооруженных сил Украины были выведены с занимаемых рубежей, однако другие детали не уточняются.

Продвижение российских войск в этом районе также подтвердил украинский аналитический ресурс Deep State. По данным журналистов, российская армия активизировала действия вблизи населенных пунктов Ореховое и Воскресенка, а также установила контроль над селом Грушевское. Кроме того, аналитики сообщают о продолжающемся наступлении к северу от Мирнограда.

В середине июля российские военнослужащие взяли под контроль трассу Красноармейск — Родинское, последнюю трассу снабжения группировки ВСУ. Игорь Кимаковский заявил, что теперь обе «артерии», которые вели в город, простреливаются российской армией.

Ранее военкор заявил о «плохих новостях» для ВСУ из Покровска и Купянска.