Рогов: ВС РФ вошли в Зеленый Гай у Днепропетровской области и ведут там бои

Российские военнослужащие вошли в село Зеленый Гай, находящееся на западе Донецкой народной республики (ДНР) на стыке границы с Днепропетровской областью Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Сейчас там идут активные боевые действия. Инициатива в руках нашей армии», — заявил он.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские подразделения ведут штурмовые действия у села Новоэкономическое в ДНР. По его словам, успех операции позволит взять под контроль логистические маршруты украинских войск. Одновременно идут бои за населенный пункт Родинское — ключевой пункт для охвата Красноармейска.

22 июля американская газета The Wall Street Journal сравнила наступление ВС России на Украине с движением лавы: российские войска продвигаются вперед и «поглощают города».

Ранее ВС РФ уничтожили наемников ВСУ, сбежавших с позиций после бомбежки.