В Пензенской области выпустили предупреждение об угрозе атаки БПЛА

На территории Пензенской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Он также заявил, что в целях безопасности граждан в области ввели временные ограничения работы мобильного интернета.

Незадолго до этого опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской, Липецкой, Орловской , Ростовской областях.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак БПЛА за все время. По данным Минобороны России, средства ПВО сбили 21 дрон, но один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно останавливалась работа аэропорта.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.