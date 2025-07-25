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Украина уже получила одну систему Patriot от Германии

Telegraph: Украина получила первую систему Patriot от Германии
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Staff Sgt. Jao'Torey Johnson/U.S. Air Force via AP

Украина уже получила одну систему ПВО Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики от Германии. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

«Благодаря сделке с Германией, на Украину уже прибыли система противовоздушной обороны Patriot и дополнительные ракеты-перехватчики», — говорится в сообщении издания.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что Европа должна была начать оплачивать США полную стоимость поставляемого на Украину оружия еще три года назад.

Глава Белого дома отметил, что США и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Евросоюз будет получать вооружения, а затем распределять их. Трамп подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину.

14 июля Трамп пообещал Киеву поставить новое оружие и технику, в том числе ЗРК Patriot. Президент США не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать ВСУ, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

Ранее стало известно, что две страны ЕС отклонили план Трампа по закупке оружия для Украины.

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