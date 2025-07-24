В Минобороны РФ заявили об уничтожении почти 220 дронов ВСУ за сутки

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток сбили 217 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Кроме того, были ликвидированы одна управляемая ракета большой дальности «Нептун» и шесть управляемых авиационных бомб.

По данным ведомства, Вооруженные силы РФ за ночь нанесли один групповой удар по целям на Украине. При выполнении задач российские бойцы применили высокоточное оружие большой дальности и поразили предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетического комплекса.

Утром 24 июля в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО за ночь ликвидировали 39 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Основную часть дронов — 21 — нейтрализовали в небе над акваторией Черного моря. Еще 11 беспилотников сбили над Азовским морем и семь — в Краснодарском крае.

В период с 6:20 до 7:20 мск российские системы противовоздушной обороны перехватили еще три беспилотника ВСУ. Два из них были ликвидированы в воздушном пространстве Республики Крым, один — в Белгородской области.

Ранее военный ВС РФ в одиночку отбил атаку трех украинских БПЛА, сохранив важный груз.