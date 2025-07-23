Российский боец в одиночку отбил атаку трех дронов ВСУ, сохранив важный груз

Минобороны: боец ВС РФ сбил три атаковавших его дрона ВСУ и сохранил важный груз

Участнику специальной военной операции (СВО) на Украине удалось уничтожить атаковавшие его украинские беспилотники и продолжить выполнение боевой задачи. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что гвардии младший сержант Руслан Бекмуратов на багги доставлял в прифронтовые зоны важный груз. В пути его атаковали три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боец сумел молниеносно среагировать и метким огнем сбить вражеские БПЛА.

После доставки боеприпасов и продовольствия штурмовикам, Бекмуратов тем же путем эвакуировал трех раненых бойцов, благодаря чему им оказали своевременную медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что российский боец провел рискованную операцию по эвакуации раненого сослуживца. Бойцу предстояло преодолеть участок вблизи укрепрайона «Дом престарелых» и огневых точек противника. Ключевым преимуществом стал бесшумный электромотоцикл. Так он добрался до пострадавшего и погрузил его на транспортное средство. После этого боец оперативно покинул опасную зону, успешно доставив сослуживца к медикам.

Ранее российский военный закрыл собой пленного бойца ВСУ от украинского дрона.