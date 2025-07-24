Минобороны сообщило о сбитых за час украинских БПЛА над российскими регионами

Минобороны: за час два дрона сбили над Крымом и один — в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны за один час утром 24 июля уничтожили три украинских беспилотника. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Атака происходила в промежутке с 6:20 до 7:20 по московскому времени. По информации ведомства, два дрона были сбиты над территорией Крыма, еще один — в Белгородской области.

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников. По данным ведомства, основная часть дронов была сбита в воздушном пространстве над акваторией Черного моря — 21 БПЛА. Еще 11 беспилотников перехватили над Азовским морем и семь — в небе над Краснодарским краем.

До этого Минобороны РФ рассказало, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу.

Ранее стало известно, что в России создают дрон-«невидимку» для эвакуации раненых.