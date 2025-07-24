В Минобороны рассказали о ночном групповом ударе по военным объектам на Украине

Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетического комплекса, обеспечивающих деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении.

Ночью мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе произошла серия взрывов. По его словам, взрывы были слышны в Пересыпском и Приморском районах. Труханов объяснил взрывы массированной атакой на Одессу российских беспилотников. Он призвал население находиться в безопасных местах.

23 июля министерство энергетики Украины сообщило, что в Сумской области на северо-востоке страны после ночных взрывов был поврежден объект энергетической компании.

В этот же день сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры «Украинской железной дороги» («Укрзализныци») повреждены в Сумской и Полтавской областях.

Ранее на Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры из-за взрывов.