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В Красноармейске в ДНР начались ожесточенные бои

ТАСС: ожесточенные бои начались на окраинах Красноармейска в ДНР
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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Вооруженные столкновения начались в южной и юго-западной части Красноармейска в Донецкой народной республике. По информации ТАСС, там отмечены интенсивные бои в нескольких ключевых точках.

По информации источника агентства, активные боестолкновения происходят в районе поселка Зверево и на подходах к улице Павла Поповича.

Telegram-канал «РБК-Украина» ранее сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России сменили тактику под Красноармейском. Уточняется, что ВС РФ стали использовать мототехнику — мотоциклы и квадроциклы — для быстрого перемещения штурмовых групп.

В марте этого года стало известно, что ВСУ перебросили на юг ДНР группу женщин-штурмовиков. Подразделение насчитывало около ста человек. Сообщалось, что ВСУ на этом участке фронта несут большие потери.

Командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии ВС РФ с позывным «Миф» в свою очередь сообщил, что украинское командование перебросило под Красноармейск на помощь ВСУ элитный отряд операторов БПЛА «Птицы Мадьяра».

Как пишет ТАСС, дронщики российского спецназа заставили ВСУ бежать из-под Красноармейска. Украинские войска готовят силы к уличным боям в Красноармейске.

Ранее в Минобороны назвали число погибших за сутки бойцов ВСУ в ДНР.

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