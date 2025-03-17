Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на юг Донецкой народной республики группу женщин-штурмовиков. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам источника, ВСУ перебросили женщин в окрестности Константинополя на Южнодонецком направлении. Они уже принимают участие в боевых действиях. В агентстве обратили внимание, что ВСУ на этом участке фронта несут большие потери.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины перебросили под Красноармейск элитный спецбатальон беспилотников «Птицы Мадьяра». Отмечается, что ВСУ пытаются удержать линию обороны на Красноармейском направлении и не позволить российским войскам продвинуться.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщал, что в настоящее время российские войска ведут ожесточенные бои в районе Красноармейска. По его словам, ВСУ перебрасывают бойцов с Курского направления на Красноармейское и пытаются идти в контрнаступление.

Ранее в Британии предрекли ВСУ новый оперативный кризис.