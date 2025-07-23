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В Минобороны назвали число погибших за сутки бойцов ВСУ в ДНР

МО РФ: ВСУ потеряли до 405 военных в зоне действий «Центра» за сутки
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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ улучшили тактическое положение в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны России.

Уточняется, что в районах населенных пунктов Октябрьское, Суворово, Родинское, Степановка, Полтавка, Артем и Красноармейск в ДНР российские войска уничтожили три механизированные, воздушно-десантные бригады ВСУ, бригаду морской пехоты, две бригады теробороны и бригаду нацгвардии ВСУ.

Потери украинской стороны составили до 405-ти военнослужащих. Кроме того, в ходе боев была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ, автомобиль, две реактивные системы залпового огня и четыре артиллерийских орудия, уточнили в оборонном ведомстве.

В Минобороны ранее заявили, что под Купянском в Харьковской области российские военные уничтожили группу военнослужащих из подразделения «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией), среди которых был и медийно известный перебежчик Михаил Павлов с позывным «Перс».

Ранее Минобороны рассказало об успехах группировки «Запад» в зоне СВО.

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