Вооруженные силы (ВС) России сменили тактику под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Особое внимание ВС РФ сосредоточили на использовании мототехники — мотоциклов и квадроциклов — для быстрого перемещения штурмовых групп», — говорится в публикации.

Издание ссылается на комментарий офицера штурмовой бригады «Спартан» Артема Шолудько. По его словам, подобная тактика якобы имеет ряд своих недостатков, но не стал пояснять, какие именно.

Накануне CNN сообщал, что в Вооруженных силах Украины признали продвижение российской армии в районе Красноармейска (Покровска) в Донбассе, а также тот момент, что они могут попасть в окружение под населенным пунктом Родинское.

15 июля сообщалось, что российские солдаты взяли под контроль трассу Красноармейск — Родинское, последнюю трассу снабжения группировки ВСУ в районе города.

Ранее Сырский признал превосходство российской армии над ВСУ.