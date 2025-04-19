Украинское командование перебросило под Красноармейск (украинское название — Покровск) на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) элитный отряд операторов БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом РИА Новости сообщил командир 60-го гвардейского штурмового батальона в составе 51-й армии ВС РФ с позывным «Миф».

Он пояснил, что под Красноармейск были переброшены несколько украинских подразделений.

«Одно из них — это 71-я егерская бригада штурмовая. Это 100% железная информация. Их кадры уже появились. И, соответственно, «Мадьяра» — часть его подразделений, которые были закреплены по всей линии фронта, стягиваются сейчас ближе к Покровску», — сообщил «Миф».

Он добавил, что БПЛА противника являются основной проблемой для продвижения российских войск вперед в этом районе.

До этого глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрируют свои силы на Красноармейском направлении для удержания позиций.

Ранее стало известно о переброске элитного батальона ВСУ под Красноармейск.