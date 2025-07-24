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Туристов эвакуировали в подземную парковку из-за атаки БПЛА на нефтебазу в Сириусе

Туристов в Сочи и Адлере эвакуировали в подземные парковки из-за атаки БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Туристов в отелях Сочи и Адлера эвакуировали в подземные парковки на фоне атаки украинских беспилотников на нефтебазу в «Сириусе». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ночью 24 июля жители и туристы в Сочи и Адлере услышали до 20 взрывов. Взрывы звучали в разных районах — от Мамайки до Адлера, в том числе в Хосте, Дагомысе, Веселом и «Сириусе».

По словам очевидцев, в небе были вспышки и гул моторов, работала сирена воздушной тревоги. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что на территории гаражного кооператива в Адлерском районе Сочи произошел пожар. В результате падения обломков дрона пострадали две женщины.

На фоне атаки приостанавливалась работа сочинского аэропорта. На федеральной территории «Сириус» дрон атаковал нефтебазу.

Ранее глава Северной Осетии сообщил о возможных перебоях с интернетом из-за угрозы беспилотников.

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