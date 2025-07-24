В «Сириусе» продолжается работа систем ПВО

В «Сириусе» сообщили о работе ПВО

На федеральной территории «Сириус» работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава администрации поселка городского типа Дмитрий Плишкин.

Он попросил местных жителей отойти от окон и укрыться.

По состоянию на 2:29 опасность атаки беспилотных летательных аппаратов сохраняется в регионе, подчеркнул Плишкин.

До этого глава федеральной территории рассказал, что под Сочи произошло попадание по нефтебазе.

Также сообщалось, что беспилотники атаковали Сочи, в городе прозвучало около пяти взрывов. Местные жители рассказали, что видели яркие вспышки над морем и слышали около пяти громких взрывов в центральном районе.

По информации Telegram-канала Mash, семь взрывов также прозвучали в Адлере.

Ранее беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии и Новороссийска.

Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

Ранее в Севастополе осколки БПЛА упали на пляж.