В двух районах Одессы прозвучали взрывы

Мэр Одессы Труханов сообщил о происшедших в городе взрывах

В Одессе произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов.

По его словам, взрывы были слышны в Пересыпском и Приморском районах. Труханов объяснил взрывы массированной атакой на Одессу российских беспилотников. Он призвал население находиться в безопасных местах.

23 июля министерство энергетики Украины сообщило, что в Сумской области на северо-востоке страны после ночных взрывов был поврежден объект энергетической компании.

В этот же день сообщалось, что объекты энергетической инфраструктуры «Украинской железной дороги» («Укрзализныци») повреждены в Сумской и Полтавской областях.

До этого стало известно, что в Сумской области после серии взрывов начались перебои с электричеством. Часть потребителей в областном центре, Сумах, и городах Белополье, Ворожба, Кролевец, Конотоп и Шостка оказались обесточены.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.