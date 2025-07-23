В Сумской области Украины произошли перебои с электричеством

После взрывов в Сумской области Украины начались перебои с электричеством

В расположенной на северо-востоке Украины Сумской области после серии взрывов начались перебои с электричеством. Об этом сообщает Telegram-канал «Сумы Go».

Часть потребителей в областном центре, Сумах, и городах Белополье, Ворожба, Кролевец, Конотоп и Шостка оказались обесточены. Нестабильная работа энергосистемы области связана с ударами российских беспилотников по инфраструктуре. В настоящее время часть объектов переведена на резервное питание. Власти предупредили, что восстановление электроснабжения займет определенное время.

22 июля компания «Нафтогаз» Украины сообщила о повреждении газовой инфраструктуры после ударов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее депутат Рады заявил об ударе по цеху в Киеве, который посетил Кит Келлог.