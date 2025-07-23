Инфраструктура «Укржелдороги» получила повреждения

Объекты энергетической инфраструктуры «Укржелдороги» («Укрзализныци») повреждены в двух областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

Уточняется, что поврежденные объекты находятся в Сумской и Полтавской областях.

23 июля глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что два предприятия пострадали после нескольких взрывов в Кривом Роге на юго-востоке Украины.

В ночь на 23 июля сообщалось о серии взрывов в Кривом Роге. Местные власти призывали население не публиковать фотографии и видео последствий. В регионе была объявлена воздушная тревога.

22 июля Лысак сообщил, что в регионе поврежден объект инфраструктуры.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины.