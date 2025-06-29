ВС РФ ударили по Украине «Кинжалами» и БПЛА. Отражая атаку, Киев потерял еще один F-16

Российская армия в ночь на 29 июня нанесла массированный удар «Кинжалами» и БПЛА по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим заводам на Украине. СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС, аэродрому Кульбакино, а также НПЗ в Кременчуге и Дрогобыче. Официально украинские власти прилеты по НПЗ не подтверждали. В ходе отражения атаки Киев также потерял очередной истребитель F-16.

Вооруженные силы (ВС) РФ в ночь на 29 июня нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическим гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщал, что ВС РФ применили для атаки по объектам на Украине выше 450 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2» и не менее 40 ракет, включая Х-101/Х-55, «Кинжал», «Искандер-М» и «Калибр».

«Наиболее интенсивные удары зафиксированы во Львове и области, Запорожском регионе, Черкасской области, Кременчуге, Николаеве и на Донбассе», — говорилось в публикации канала.

В ВСУ при этом заявляли о пуске 60 ракет и 477 беспилотников.

Последствия

Российский военкор Александр Коц рассказал, что удары были нанесены по НПЗ в Кременчуге и Дрогобыче, месту дислокации ВСУ в Смеле Черкасской области, складам украинской армии в Николаеве. «Военная хроника» также писала, что ВС РФ атаковали николаевский аэродром Кульбакино. «Военный обозреватель» сообщал об ударе по Бурштынской ТЭС.

Украинские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на объектах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. Издания писали о повреждении объектов инфраструктуры и предприятий. При этом официально власти не заявляли о попадании ракет в нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), которые «Страна.ua» назвала одной из целей атаки, и Бурштынскую теплоэлектростанцию — одну из крупнейших на Украине.

В то же время «Укрзализныця» («Украинская железная дорога». — «Газета.Ru») подтвердила, что в результате удара пострадала железнодорожная инфраструктура в Полтаве. Речь идет о вокзале Полтава-Южная, где были выбиты окна и частично обрушились потолки.

Глава Дрогобычского района Львовской области Степан Кулиняк также сообщал, что в результате российского удара в части Дрогобыча пропало электроснабжение. Главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко при этом рекомендовала жителям города закрывать окна и не выходить на улицу из-за дыма.

Киев потерял еще один F-16

Во время отражения ночной атаки Украина также потеряла очередной истребитель F-16.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко участвовал в отражении ударов и смог сбить семь целей. Во время уничтожения последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Устименко не смог катапультироваться.

Истребитель разбился, пилот погиб.

«Угробили еще один»: как ВСУ потеряли истребитель F-16 и сколько их осталось у Киева Ночью 16 мая ВСУ потеряли очередной истребитель F-16, признали военно-воздушные силы Украины. Это... 16 мая 12:42

Украина призывает к новым санкциям

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, завил, что «Москва не остановится». Он также отметил, что Киеву нужно усиливать противовоздушную оборону американскими системами, которые страна готова приобрести.

Вместе с тем Зеленский также заявил о необходимости давления на Россию и выразил надежду на лидерство в этом вопросе США, Евросоюза и всех партнеров Украины.

К ужесточению санкций призвал и глава украинского МИД Андрей Сибига. Он подчеркнул, что рестрикции якобы нужны не только Украине, но и самим Соединенным Штатам, и Европе, так как лишение России ресурсов — это «проблема трансатлантической безопасности».