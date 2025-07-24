Беспилотную опасность объявили в Кабардино-Балкарии

Беспилотную опасность объявили на территории Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители и гости республики! На территории Кабардино-Балкарии объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — написал он.

Коков призвал граждан избегать обломков БПЛА и не приближаться к ним, предупредить об опасности окружающих, выбрать безопасное место вне зоны прямой видимости дронов.

Он также добавил, что если человек находится в непосредственной близости к беспилотнику, то не следует использовать мобильный телефон или иные средства радиосвязи.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны с 20:40 мск до 23:50 мск сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями.

23 июля российское военное ведомство сообщило, что за минувшую ночь над регионами России были сбиты 33 украинских дрона.

Ранее в Севастополе осколки БПЛА упали на пляж.