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В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь БПЛА

МО РФ: над Россией за ночь сбили 33 украинских дрона
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Evgeniy Maloletka/AP

За минувшую ночь над регионами России сбили 33 украинских дрона, сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, больше всего украинских беспилотников было уничтожено над Тульской областью. Там российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 12 аппаратов.

11 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, шесть — над территорией Нижегородской области, два — над Брянской областью, по одному — над Курской и Калужской областями.

23 июля ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщал, что командующий силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» угрожал странам Североатлантического альянса ударами по базам НАТО. По его словам, четыре украинских расчета БПЛА могут превратить базу НАТО в «Перл-Харбор».

Российские силовики отметили, что за «пафосными» словами «Мадьяра» скрывается посыл Западу: украинские националисты могут отправиться в страны ЕС «искать виноватых», если Европа допустит капитуляцию Киева.

Ранее командующего силами БПЛА Украины Бровди назвали «военным Трампом».

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