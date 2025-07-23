Силы ПВО сбили над российскими регионами 16 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 19:00 до 20:00 по мск уничтожили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«С 19.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь — над акваторией Черного моря и восемь — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

23 июля ведомство сообщило, что за минувшую ночь над регионами России сбили 33 украинских дрона. Сообщалось, что наибольшее количество украинских беспилотников было уничтожено над Тульской областью. Там российские силы ПВО нейтрализовали 12 аппаратов.

Еще 11 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, шесть — над территорией Нижегородской области, два — над Брянской областью, по одному — над Курской и Калужской областями.

До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что ВСУ пытались атаковать промышленные объекты региона с помощью дронов. По его словам, пострадавших предварительно нет, атаку удалось отразить.

Ранее стало известно, что командующий силами беспилотных систем ВСУ угрожал странам НАТО.