Французский истребитель Mirage 2000 ВСУ потерпел крушение в Волынской области Украины, пилот успел катапультироваться до падения самолета. Кадры с приземляющимся летчиком опубликовало издание «Страна.ua».

На записи видно, как в вечернем небе человек спускается на парашюте. По данным издания, это момент эвакуации пилота из аварийного истребителя.

22 июля истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области Украины. В пресс-службе Военно-воздушных сил Украины заявили, что произошел отказ авиационной техники. Пилот действовал согласно инструкциям и успешно катапультировался.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном поставки Mirage 2000.

Украинские войска впервые использовали истребители Mirage французского производства при отражении атаки 7 марта. После этого военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Mirage 2000, которые Украина получила от Франции, в скором времени будут уничтожены.

Ранее в России заявили, что Макрон лишь самоутверждается с помощью Украины.