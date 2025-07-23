На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео спасения пилота разбившегося истребителя Mirage 2000

Момент катапультирования летчика разбившегося Mirage 2000 ВСУ попал на видео
true
true
true

Французский истребитель Mirage 2000 ВСУ потерпел крушение в Волынской области Украины, пилот успел катапультироваться до падения самолета. Кадры с приземляющимся летчиком опубликовало издание «Страна.ua».

На записи видно, как в вечернем небе человек спускается на парашюте. По данным издания, это момент эвакуации пилота из аварийного истребителя.

22 июля истребитель Mirage 2000 потерпел крушение в Волынской области Украины. В пресс-службе Военно-воздушных сил Украины заявили, что произошел отказ авиационной техники. Пилот действовал согласно инструкциям и успешно катапультировался.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном поставки Mirage 2000.

Украинские войска впервые использовали истребители Mirage французского производства при отражении атаки 7 марта. После этого военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Mirage 2000, которые Украина получила от Франции, в скором времени будут уничтожены.

Ранее в России заявили, что Макрон лишь самоутверждается с помощью Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами