Президент Франции Эммануэль Макрон своими обещаниями предоставить Киеву французское оружие стремится продемонстрировать США свою значимость. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Макрон хочет показать Трампу и другим лидерам Евросоюза, что он даже не закупая оружие у США, может вести напрямую диалог с Зеленским и обещать ему золотые горы», — подчеркнул он.

Водолацкий напомнил, что Франция обладает внушительный оборонным комплексом и способна производить собственное вооружение. При этом все обещания Макрона остаются только «на бумаге», считает депутат.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с Макроном поставки вооружений и обучение украинских военных.

Руководители стран также обсудили поставки ракет и финансирование производства беспилотников.

Украинские войска впервые использовали истребители Mirage французского производства при отражении атаки 7 марта. После этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Mirage 2000, которые Украина получила от Франции, в скором времени будут уничтожены.

Ранее в украинской армии назвали приговором слова Зеленского о демобилизации.