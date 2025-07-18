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Зеленский обсудил с Макроном поставки самолетов Mirage

Зеленский сообщил, что договорился с Макроном об обучении пилотов Mirage
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Ludovic Marin/Pool/AP

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном поставки вооружений и обучение украинских военных. Об этом пишет агентство Reuters.

«Я хотел бы особо подчеркнуть нашу договоренность о подготовке пилотов для Mirage 2000 — Франция готова обучать дополнительное количество пилотов на дополнительных самолетах», — заявил Зеленский.

Руководители стран также обсудили поставки ракет и финансирование производства беспилотников.

Украинские войска впервые использовали истребители Mirage французского производства при отражении атаки 7 марта. После этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Mirage 2000, которые Украина получила от Франции, в скором времени будут уничтожены.

В июне самолеты вновь «проявили» себя. Они провели в юго-западной части Черного моря «демонстрационный» полет, во время которого в небе был нарисован кривой трезубец.

Ранее в украинской армии назвали приговором слова Зеленского о демобилизации.

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