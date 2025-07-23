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Сырский назвал причину операции в Курской области

Сырский объяснил наступление в Курской области ответом на критику обороны ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

ВСУ начали операцию в Курской области в качестве ответа на критику оборонительной тактики Украины, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в интервью The Washington Post (WP).

По его словам, командование ВСУ начали критиковать за отступление и оборону, поэтому «мне нужно было предпринять нечто, скажем так, экстраординарное».

В интервью WP Сырский ранее заявил, что ВСУ готовы пойти в новое наступление, если военная поддержка со стороны союзников Киева будет усилена. Он также подчеркнул, что украинской армии не хватает снарядов, бронетехники, средств ПВО и солдат. Последнее можно исправить, если увеличить выплаты военнослужащим, считает Сырский. Он также добавил, что в отставку пока не собирается.

ВСУ не оставляют попыток вернуть потерянные позиции в Курской и Белгородской областях. Так, 9 июля группа украинских военных выдвинулась из Рыжевки в Сумской области по направлению села Теткино в Курской области. Бойцам ВС России удалось успешно отразить эту атаку.

Ранее было опубликовано видео с последствиями «бойни у Теткино».

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