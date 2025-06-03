Военные ВС РФ показали на видео последствия «бойни у Теткино»

Появилось видео с последствиями ожесточенного боя в окрестностях поселка Теткино в Курской области. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Бойня у Теткино: враг пытался прорваться, но его встретили пехота, ВКС и десант», — говорится в описании под видео.

Кадры с места боевых действий сняли бойцы Вооруженных сил (ВС) России. На них можно увидеть как минимум двух украинских военных, лежащих на земле в лесополосе, им не удалось выжить в этом бою.

Когда именно произошла «бойня у Теткино», не уточняется. Авторы канала лишь сообщили, что враг пытался пробиться к населенному пункту с восточной стороны. Те, кто выжил, бежали.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с полным освобождением Курской области от украинских оккупантов и поблагодарил их за службу. Глава государства сообщил, что полный разгром противника в российском приграничье создает условия для продвижения войск ВС РФ на других важных участках фронта.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) неоднократно пытались вновь прорваться в Курскую область и восстановить свое присутствие в регионе. Одна из таких попыток предпринималась ВСУ накануне второго раунда переговоров РФ и Украины в Стамбуле. Однако российские военные не допустили пересечения госграницы, все атаки врага удалось отбить.

Ранее стало известно о попытке прорыва ВСУ в Курскую область на квадроциклах.