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Главком ВСУ назвал условие для нового наступления

Сырский: ВСУ готовы пойти в наступление при усилении военной поддержки
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Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская армия готова пойти в новое наступление, если военная поддержка со стороны союзников Киева будет усилена. Об этом в интервью газете The Washington Post (WP) заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«У нас есть очень мотивированные и отважные солдаты, которые способны наступать. Но им нужны современные и надежные средства защиты», — высказался главком.

По его словам, украинской армии не хватает снарядов, бронетехники, средств ПВО и солдат. Последнее можно исправить, если увеличить выплаты военнослужащим, считает Сырский.

Он также добавил, что в отставку пока не собирается.

18 июля газета WP сообщала, что президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским якобы заявил, что Украина должна перейти в наступление.

Глава Белого дома подчеркнул, что Киев должен перестать «играть в оборону». Телефонная беседа состоялась на следующий день после того, как республиканец пообщался с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее в Раде заявили о сыплющемся фронте ВСУ.

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