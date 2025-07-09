В Курской области пресечена очередная попытка прорыва ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь предприняли попытку прорыва на территорию Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».

Как стало известно, группа украинских военных выдвинулась из Рыжевки в Сумской области по направлению села Теткино. Бойцам Вооруженных сил (ВС) России удалось успешно отразить эту атаку.

Кроме того, по данным канала, 8 июля штурмовики ВСУ пытались прорваться в курский поселок Новый Путь. Однако российские военные встретили их огнем и не дали осуществить задуманное.

До этого главком ВСУ Александр Сырский на заседании ставки Верховного главнокомандующего 7 июля заявил о планах по восстановлению потерянных позиций в Курской и Белгородской областях.

17 июня в сети появилось видео с попыткой украинских военных прорваться на территорию Курской области в окрестностях Теткино на квадроцикле. На видеозаписи показано движение транспорта по дороге и наносившиеся по нему удары.

Также БПЛА запечатлел атаку по украинским военным, покинувшим квадроцикл. Уточняется, что ситуация находилась полностью под контролем бойцов ВС РФ, которые сначала уничтожили вражеский транспорт, а затем прицельными ударами дронов ликвидировали оккупантов.

Ранее военные ВС РФ показали на видео последствия «бойни у Теткино».