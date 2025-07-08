Сырский раскрыл новые планы на Курскую и Белгородскую области

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский потребовал восстановить потерянные позиции в Курской и Белгородской областях. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Сырский принял участие в заседании ставки Верховного главнокомандующего, которое прошло 7 июля. Он отметил, что особое внимание уделил восстановлению позиций украинских военных в российских приграничных регионах.
Также Сырский заявил о задачах, поставленных перед бойцами ВСУ по активной обороне на Красноармейском (Покровском) и Новопавловском направлениях.
7 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги заседания ставки Верховного главнокомандующего, сообщил, что одной из главных тем стало положение украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР) и в Запорожской области. В частности, обсуждалась оперативная обстановка и действия бойцов ВСУ на указанных участках фронта.
Кроме того, особое внимание уделялось обеспечению войск необходимым вооружением и боеприпасами. Например, украинский лидер заявил о необходимости увеличить количество дронов разных типов для противостояния войскам ВС РФ.
Ранее журналист заявил о мести Киева из-за взятия под контроль территории ЛНР.