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Сырский раскрыл новые планы на Курскую и Белгородскую области

Сырский потребовал восстановить позиции ВСУ в Курской и Белгородской областях
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Roman Chop/AP

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский потребовал восстановить потерянные позиции в Курской и Белгородской областях. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Сырский принял участие в заседании ставки Верховного главнокомандующего, которое прошло 7 июля. Он отметил, что особое внимание уделил восстановлению позиций украинских военных в российских приграничных регионах.

Также Сырский заявил о задачах, поставленных перед бойцами ВСУ по активной обороне на Красноармейском (Покровском) и Новопавловском направлениях.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя итоги заседания ставки Верховного главнокомандующего, сообщил, что одной из главных тем стало положение украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР) и в Запорожской области. В частности, обсуждалась оперативная обстановка и действия бойцов ВСУ на указанных участках фронта.

Кроме того, особое внимание уделялось обеспечению войск необходимым вооружением и боеприпасами. Например, украинский лидер заявил о необходимости увеличить количество дронов разных типов для противостояния войскам ВС РФ.

Ранее журналист заявил о мести Киева из-за взятия под контроль территории ЛНР.

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