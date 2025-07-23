Российские военные уничтожили более 50 БПЛА над территорией России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 51 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Уничтожение вражеских беспилотников велось в период с 21:00 до 23:40 по московскому времени. 28 БПЛА были сбиты в Брянской области, 10 — в Курской, 6 — в Ростовской, 4 — в Орловской. По одному дрону ликвидировали в Калужской, Тульской и Липецкой областях.

Вчера Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковала Курскую область, дрон повредил автозаправку и ранил местного жителя в Рыльском районе.

Во вторник часть украинского БЛПА с пластиковой взрывчаткой обнаружили у съемочной площадки кинопарка «Москино» в Краснопахорском районе Москвы. Сотрудники вызвали специалистов по разминированию и провели в кинопарке эвакуацию. Никто из работников и посетителей не пострадал, их эвакуировали.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Ивантеевке после падения обломков БПЛА загорелся частный дом на улице Басова.

Ранее в Московской области сняли на видео пролет тяжелого украинского дрона типа «Лютый».