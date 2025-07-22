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Житель Курской области пострадал при ударе ВСУ по автозаправке

«Курская аномалия»: беспилотник ВСУ ударил по заправке в Рыльском районе
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Telegram-канал Курская аномалия

Украинская армия при помощи беспилотника атаковала Курскую область, дрон повредил автозаправку и ранил местного жителя. Об этом сообщил Telegram-канал «Курская аномалия», который опубликовал кадры с места происшествия.

Отмечается, что случай произошел в Рыльском районе. На кадрах можно увидеть поврежденную АЗС.

«По предварительной информации, есть пострадавший», — говорится в сообщении канала.

До этого дрон Вооруженных сил Украины обнаружили у съемочной площадки кинопарка «Москино». Уточнялось, что никто из работников и посетителей не пострадал, их эвакуировали.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 июля ВСУ атаковали российские регионы с помощью 35 БПЛА. Девять дронов атаковали Брянскую область, семь — Ростовскую, шесть — Калужскую, три — Самарскую, три — Тульскую, три — Московский регион, два — Белгородскую область. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над акваторией Черного моря и Курской областью.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области уничтожили подготовленное в Британии подразделение ВСУ.

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