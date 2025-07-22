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Сотрудники кинопарка в Москве нашли обломки украинского беспилотника

Mash: у кинопарка «Москино» обнаружили обломки украинского дрона
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Inna Varenytsia/Reuters

Рядом с московским кинопарком «Москино» нашли обломки рухнувшего украинского беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Отмечается, что на месте был обнаружен обломок с пластиковой взрывчаткой. Сотрудники кинопарка вызвали специалистов по разминированию и провели в «Москино» эвакуацию. Согласно предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 июля ВСУ атаковали российские регионы с помощью 35 БПЛА. Девять дронов атаковали Брянскую область, семь — Ростовскую, шесть — Калужскую, три — Самарскую, три — Тульскую, три — Московский регион, два — Белгородскую область. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над акваторией Черного моря и Курской областью.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Ивантеевке после падения обломков БПЛА загорелся частный дом на улице Басова. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево персонал раздает пассажирам задержанных рейсов бесплатные матрасы.

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