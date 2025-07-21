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В Московской области из-за падения обломков БПЛА загорелся частный дом

Воробьев: в Ивантеевке после падения обломков сбитого БПЛА загорелся частный дом
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Shutterstock/Al.geba

В подмосковной Ивантеевке после падения обломков беспилотного летательного аппарата загорелся частный дом на улице Басова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По предварительной информации, пострадавших нет. В момент взрыва в доме находился мужчина, который смог самостоятельно эвакуироваться, его осматривают медики, рассказал Воробьев.

Губернатор добавил, что на месте инцидента работают экстренные службы, специалисты оценивают ущерб и устраняют последствия произошедшего.

До этого, в 17:49 мск, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российские военные сбили беспилотник на подлете к столице.

В ночь на 21 июля над российскими регионами сбили 74 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Больше всего целей — 23 — ликвидировали в столичном регионе. В Курской области перехватили 14 дронов, в Ростовской области — 12, в Брянской и Калужской областях — по 10. Еще четыре беспилотника уничтожили в Тульской области, один — в Липецкой области.

Ранее в Московской области сняли на видео пролет тяжелого украинского дрона типа «Лютый».

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