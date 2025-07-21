Пушилин заявил о штурме Новоэкономического в ДНР

Российские подразделения ведут штурмовые действия у села Новоэкономическое в Донецкой народной республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Пушилина, успех операции позволит взять под контроль логистические маршруты украинских войск. Одновременно идут бои за населенный пункт Родинское — ключевой пункт для охвата Красноармейска.

«После взятия Новоэкономического сложится крайне критичная ситуация для противника в Мирнограде (украинское название — Димитров). На Великоновоселковском направлении уже освобождены Новохатское и Воскресенка», — сказал глава республики.

20 июля Пушилин заявил, что ВС РФ продолжают сжимать кольцо вокруг поселка Щербиновки. По его словам, речь идет о «требующем внимания» Константиновском направлении. На нем на прошлой неделе под контроль ВС РФ перешли села Попов Яр и Петровка.

Ранее Пушилин объяснил, почему ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска и Часова Яра.