WSJ сравнила наступление ВС России на Украине с движущейся лавой

Наступление ВС России на Украине напоминает движение лавы: российские войска продвигаются вперед и «поглощают города». Об этом пише американская газета The Wall Street Journal.

«Российское наступление, подобно медленно движущейся лаве, поглощает каждый город, которого касается, с помощью беспилотников и тяжелых планирующих бомб», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Красноармейск (украинское название – Покровск) в ДНР «находится на пути к разрушению». Город пока не пал, однако ущерб обширен, пишет WSJ.

Газета сообщает, что российские беспилотники также «терзают Константиновку» в ДНР. Разведывательные беспилотники «Орлан» и «Зала» непрерывно «обследуют город». Российские беспилотники подключены к длинным оптоволоконным кабелям, что делает их невосприимчивыми к радиоэлектронному глушению сигнала.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение села Белая Гора дает российским войскам возможность перекрыть важный путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Константиновки.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль донецкое село Новохатское.