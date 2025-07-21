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В Раде сообщили о последствиях ночной атаки на Киев

Депутат Дмитрук: в Киеве при взрывах пострадал цех сборки беспилотников
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Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве во время атаки пострадал цех сборки беспилотников, который во время своего визита посещал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Об этом в своем Telegram-канале заявил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«В Киеве ночью был нанесен удар по цеху сборки БПЛА, который несколько дней назад посещал спецпосланник [Дональда] Трампа Кит Келлог», — заявил он.

До этого в администрации города сообщили, что после серии ночных взрывов загорелись складские помещения сразу в нескольких районах. Возгорания были зафиксированы в Дарницком и Днепровском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко незадолго до этого заявлял о пожаре в Соломенском районе, где площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

В ночь на 21 июля в Киеве воздушная тревога продолжалась около восьми часов. Местные СМИ сообщали о серии взрывов и публиковали кадры с густым дымом над городом.

Утром 21 июня в Минобороны РФ подтвердили информацию о групповом ударе ВС РФ, нанесенном по территории Украины минувшей ночью. В ведомстве уточнили, что атаке подверглись предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и военные аэродромы. В МО подчеркнули, что все цели были достигнуты, а объекты уничтожены.

Ранее в Киеве после взрывов сработала система ПВО.

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